Як на рейтинг Зеленського вплинули відставка Залужного і скандал з Трампом: пояснення соціолога

Політична боротьба призводить до швидкого падіння довіри

Перед повномасштабним російським вторгнення рейтинг президента Володимира Зеленського серйозно впав, але із початком великої війни значно підскочив. Однак при цьому на нього впливали гучні політичні події в Україні та світі.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

— До початку великої війни графік довіри до президента падав і був негативний. Мінус 32% був баланс довіри і недовіри. Тобто на 32% більше не довіряли [президенту], аніж довіряли. Але після початку [широкомасштабної] війни він підскочив до плюс 80%. Під час війни відбувається процес, який політологи називають гуртуванням навколо прапору. Люди розуміють, що треба об'єднуватися, і вони об'єднуються навколо влади, перш за все навколо президента. Хоча підвищилась довіра і до парламенту, і до уряду, — каже соціолог.

Однак він зауважив, що при цьому шанси чинних лідерів на переобрання після війни зменшуються.

— Історичний досвід показує, що дуже успішні керівники під час війни, які виграли війну, були дуже популярними, але у мирний час вони програвали. В цьому ж році сталася друга хвиля [об'єднання]. Якщо брати ці 80%, то там відбувалося поступове падіння довіри. В перші два роки війни це падіння було дуже незначним, бо у нас були успіхи. Після не дуже вдалого контрнаступу стало зрозуміло, що війна надовго. Почалася політична боротьба, і довіра почала падати більшими темпами. Була дуже суттєва точка, коли Зеленський звільнив Залужного. Це відразу йому коштувало 5—7% довіри буквально за тиждень, — розповідає експерт.

Він також пояснив, що наприкінці 2024 року через діяльність президента США Дональда Трампа ситуація стала дуже небезпечною.

— А після скандалу в Овальному кабінеті (який взагалі-то мав би викликати незадоволення, що не вдалося підписати угоду і налагодити стосунки з нашим головним спонсором) люди були ображені ставленням США до України. Тобто виникла друга (не така велика, як перша) хвиля гуртування навколо прапору. І тому знову підвищилася довіра до Зеленського.

Нагадаємо, "Телеграф" писав: за даними КМІС, після скандалу з Трампом рівень довіри до Зеленського зріс до 68%.