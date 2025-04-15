Знижка 50% на штраф від ТЦК: Зеленський підписав закон, чим він цікавий
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У законі є деякі нюанси
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12093, який передбачає знижку 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК. Крім того, зміни передбачають закриття адміністративних справ для тих осіб, які вирішили піти на військову службу.
"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, що відомо про цей законопроєкт і які деталі він включає. У ньому також є деякі нюанси.
Цей законопроєкт Верховна Рада України ухвалила у другому читанні 13 березня 2025 року. Тоді 240 депутатів проголосували "за". 14 квітня про підписання повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook. Однак, на сайті Верховної Ради остання інформація лише про те, що закон направлений на підпис президенту України.
Про що законопроєкт №12093
Проєкт закону передбачає, що порушники військового обліку, які не заперечують свого правопорушення, можуть сплатити лише 50% від суми штрафу, якщо це зроблять протягом 10 днів після набрання чинності постановою про накладення штрафу.
Тобто замість 17 000 грн вони зможуть сплатити 8 500 грн.
Важливі деталі:
- Сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації.
- Якщо протягом 20 днів він не сплатить штраф зі знижкою, доведеться сплачувати повну суму.
Черногоренко також відзначила ще одне важливе нововведення:
"Військовослужбовці, які стали на захист країни та не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів", — написала вона.
Способи подання заяви
За словами адвоката Дарії Тарасенко, закон передбачає 2 способи подання заяви: письмово та через електронний кабінет.
Слід врахувати, що подання заяв через сервіс Резерв+ поки що не реалізовано. У Міноборони планують зробити таку функцію влітку цього року.
Таким чином, поки що заяву можна подавати лише у паперовому вигляді. Зі зразком заяви можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожуватиме українцям, якщо не заплатити штраф від ТЦК. Фахівці права нагадують, що з моменту отримання повідомлення про штраф порушник має 15 днів на його добровільну оплату.