Температура як влітку, але тішитися зарано. Коли у Київ повернуться дощі й вітри

Київ протягом 15-17 квітня насолоджуватиметься теплою погодою, однак її можуть зіпсувати дощі та вітри

Упродовж вівторка-четверга у Києві прогнозується хмарна погода, місцями з дощами та щоденними вітрами. Однак температура у ці дні точно не опуститься нижче +14 градусів вдень.

Найтеплішим днем з-поміж згаданих буде четвер, адже в цю добу термометри можуть показати до +24 градусів. Про це повідомили у Meteofor.

Вівторок, 15 квітня, буде мінливо хмарним, але сухим. Денна температура зафіксується біля +18 градусів, а нічна трималась близько +6 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються упродовж обіду-вечора — сильні 11-12 м/с.

Однак більш-менш сприятливу погоду зіпсують дощі у середу, 16 квітня. Синоптики обіцяють їх з ночі й до настання вечора. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі — до +11 градусів. Найсильніші вітри вируватимуть вранці-ввечері — свіжі-сильні 8-11 м/с.

А от у четвер, 17 квітня, хмари поступово покидатимуть місто, а вдень буде ще тепліше. Показники на термометрах в обід сягнуть +24 градусів, а в ночі — +11 градусів. Упродовж ранку-вечора передбачаються сильні пориви вітру — до 10-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні після Великодня 2025.