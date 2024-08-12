Смартфони українців у прицілі російських спецслужб: що варто пам’ятати при використанні мобільних застосунків

Шляхів потрапляння шкідливого ПЗ на смартфон може бути декілька

Хакери російських ГРУ та ФСБ об’єднали зусилля та змінили тактику – наразі їх увага переключилася з об’єктів української критичної інфраструктури на індивідуальні гаджети українців, передовсім військових. Компрометація відбувається шляхом впровадження на гаджети українців шкідливого ПЗ.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Російська "1С" і Державне підприємство спецзв’язку – дружба навіки: чому ворожий софт досі непереможний в Україні".

Це означає, що буквально будь-який програмний застосунок, який український користувач використовує в побуті, не перевіривши його безпеку, може стати відкритими дверима для російських спецслужб до вашого гаджета.

"Шляхів потрапляння шкідливого ПЗ на смартфон може бути декілька. Це, наприклад, отримані напряму в месенджери лінки, перехід за якими встановлює троян на ваш пристрій. Це клони популярних мобільних застосунків, інтерфейс яких повністю копіює популярні програми. До речі, зовсім недавно українські спецслужби попередили спробу поширення в мережі застосунку "Резерв+". Це, зрештою, можуть бути "звичайні" застосунки розроблені на Росії, скачані через відомі онлайн магазини застосунків. І навіть мобільні ігри", — говориться в статті.

Аби не потрапити на гачок російських хакерів українцям варто реально перевіряти походження мобільних додатків. Наприклад, скористатися пошуком в інтернеті, або передивитися вже готові списки російського ПЗ, чи розслідування на цю тему. Також варто тричі подумати, перед тим, як надавати дозволи (такі, як доступ до геолокації, адресної книги тощо) незрозумілим мобільним застосункам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ знайшла хакерів, які атакували "Київстар".