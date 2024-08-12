Смартфоны украинцев в прицеле российских спецслужб: что следует помнить при использовании мобильных приложений

Путей попадания вредоносного ПО на смартфон может быть несколько

Хакеры российских ГРУ и ФСБ объединили усилия и изменили тактику – их внимание переключилось с объектов украинской критической инфраструктуры на индивидуальные гаджеты украинцев, прежде всего военных. Компрометация осуществляется путем внедрения на гаджеты украинцев вредоносного ПО.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Российская "1С" и Государственное предприятие спецсвязи – дружба навек: почему вражеский софт до сих пор непобедим в Украине".

Это означает, что буквально любое программное приложение, используемое украинским пользователем в быту, не проверив его безопасность, может стать открытой дверью для российских спецслужб к вашему гаджету.

" Путей попадания вредоносного ПО на смартфон может быть несколько. Это, например, полученные напрямую в мессенджеры ссылки, переход по которым устанавливает троян на ваше устройство. Это, как уже упоминалось, клоны популярных мобильных приложений, интерфейс которых полностью копирует популярные приложения. Кстати, совсем недавно украинские спецслужбы предотвратили попытку распространения в сети приложения "Резерв+". Это, в конце концов, могут быть "обычные" приложения, разработанные в России, скаченные через известные онлайн магазины приложений. И даже мобильные игры.", — говорится в статье.

Чтобы не попасть на крючок российских хакеров, украинцам стоит реально проверять происхождение мобильных приложений. К примеру, воспользоваться поиском в интернете, или пересмотреть уже готовые списки российского ПО, или расследование по этой теме. Также стоит трижды подумать, прежде чем предоставлять разрешения (такие, как доступ к геолокации, адресной книге и т.п.) непонятным мобильным приложениям.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла хакеров, атаковавших "Киевстар".