Під "роздачею" фінсектор і не тільки: хакери ГУР провели "килимове бомбардування" важливої ​​інфраструктури РФ

Джерела "Телеграфу" розповіли, що постраждало найбільше

У вівторок, 30 липня, кіберфахівці ГУР МОУ завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру держави-агресора. Вони уразили критично важливі ресурси та отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Джерела "Телеграфу" в українській розвідці повідомили, що ця атака тривала протягом тижня без зупинки. Вдалось уразити онлайн-сервіси всіх головних російських банків включно з Центробанком, а також провайдерів телекомунікаційних послуг, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенжери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Всі ці атаковані ресурси, в той чи інший спосіб були залучені в підтримці або фінансуванні збройної агресії держави-терориста проти України.

Ураження зазнали зокрема ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанку, банк "Дом. рф" та Банк росії. В останній день атаки були також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС та ФНС.

Повідомляється, що станом на 19:00 30 липня росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботу веб-ресурсів МО РФ, МВС та ФНС.

Російські ЗМІ назвали цей кіберудар, "ймовірно, найпотужнішим в історії", "килимовими хакерськими атаками" та "великим наступом кібервійськ". У підсумку результати операції ГУР відчули мільйони користувачів в усіх регіонах рф, які не могли скористатися інтернет-послугами. За оцінками ворожих кібер-аналітиків, з огляду на успіх, який вдалося досягнути українським хакерам, прогнози щодо наслідків наступних подібних атак — "невтішні".

"Наразі можемо видихнути і констатувати завершення операції. Дякуємо всім, хто брав участь, допомагав та вболівав. Звісно, це лише прелюдія до ще більш цікавих подій. Росіянам радимо починати копати для своєї цифрової інфраструктури помиральну яму. До зустрічі в наступному акті цієї захопливої історії", — прокоментував завершення операції співрозмовник в ГУР МОУ.

Розвідники припускають, що настає слушний час для ворога згадати про ідею ізольованого, ісконно-руского "Чєбурнету" з ровами, діджитал-вертухаями і фаєрволами по периметру.

Раніше "Телеграф" писав, що російські провайдери не можуть оговтатися від найпотужнішої кібератаки ГУР.