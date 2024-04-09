У Москві б’ють каналізаційну тривогу: українські хакери атакували критичне підприємство

Компанії знадобиться багато часу, щоб відновити знищені дані

Українська хакерська група "BLACKJACK" атакувала московське підприємство критичної інфраструктури. Зараз компанія не може повноцінно працювати, а щоб відновити дані, знадобиться чимало часу.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа". Ця хакерська група вважається наближеною до кібердепартаменту СБУ.

Йдеться про хакерську атаку на компанію "Москоллектор", яка відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці Росії.

"Наші хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Крім того, знищено 70 серверів і щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)", — кажуть джерела.

Наразі роботу об’єкта критичної інфраструктури російської столиці повністю заблоковано. Компанія не може приймати заявки та виїжджати на аварії. Щоб відновити IT-інфраструктуру, може знадобитися від 15 до 30 діб.

"Побажаємо різних техногенних катастроф у Москві в ці дні", — кажуть джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери знищили дата-центр у Росії, який обслуговував військово-промисловий комплекс. Дісталося компаніям "Газпром" та "Роснефть".