У Польщі оголосили "мобілізацію": країну схвилював фейк від путінських хакерів

За атакою можуть стояти не лише росіяни

Вдень у п’ятницю, 31 травня, хакери зламали ресурси державного інформаційного агентства Польщі PAP та запустили новину про оголошення мобілізації з 1 липня 2024 року. Нібито прем’єр країни Дональд Туск заявив, що мобілізовані будуть відправлені на війну в Україні.

Ця новина з’явилась у новинному сервісі Polska Agencja Prasowa. Про це пише Onet.

"1 липня 2024 року в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію. 200 тисяч польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну", — початок фейкової новини.

Цю новину прокоментував голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Він зробив це після презентації нового виборчого ролика політичної партії.

"200 тисяч громадян чоловічої статі мобілізувати і відправити в Україну. Це настільки малоймовірно, що кожна серйозна установа, як PAP, повинна перевіряти це дуже ретельно. Цю телеграму відкликано, можливо, це якась фальшивка, зроблена російськими чи білоруськими групами, ворожими до Польщі, я це прекрасно знаю", — сказав Качинський.

У PAP заявили, що новина про мобілізацію є неправдивою та агентство не має до неї відношення. Хакери двічі публікували повідомлення з назвою "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація". Вперше її опублікували о 14:00, а потім — о 14:20 (вказано місцевий час).

"Ці речення не відповідають дійсності. Польське агентство преси з’ясовує обставини появи цього повідомлення", — йдеться у повідомленні PAP.

Інцидент вже розслідують. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський заявив, що це може бути наслідком кібератаки проросійських хакерів.

"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета — дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість", — сказав Ґавковський.

Для довідки: Польське агентство друку (PAP) — державне інформаційне агентство Польщі. Створено ще у 1944 році замість Польського Телеграфного агентства.

У агентстві Євросоюзу з питань мережевої та інформаційної безпеки раніше повідомляли про ріст кібератак. Їхня кількість у 2024 році подвоїлась. За атаками на європейську інфраструктуру стоїть Росія, про що заявляв керівник агентства Юхан Лепасаар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські хакери зламали телебачення в Україні. Жителі Одеси та області вимушено дивились парад до "Дня перемоги".