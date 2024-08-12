В Україні впровадять електронні направлення на ВЛК: коли та як це буде

Нова система дозволить автоматизувати багато процесів

В Україні триває загальна мобілізація й отримати повістку військовозобов'язані чоловіки можуть за домашніми адресами та у громадських місцях. Однак Міністерство оборони України з Міністерством охорони здоров'я працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП. За її словами, нова система передбачатиме, що військовозобов'язані та військові отримуватимуть електронні направлення на ВЛК через застосунок "Резерв+".

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", — розповіла Черногоренко.

Посадовиця зазначила, що, ймовірно, кожне направлення матиме унікальний QR-код, який дозволить лікарям ВЛК швидко ідентифікувати громадянина та отримати всю необхідну інформацію про нього.

Черногоренко додала, що також створюється єдина електронна база даних для медиків про лікування військових. Це дозволить лікарям швидко отримувати доступ до історії хвороби пацієнта, що значно покращить якість надання медичної допомоги. Посадовиця пояснила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, тільки якщо зробити запит.

За словами Катерини Черногоренко, Міністерство оборони планує впровадити нову систему електронних направлень на ВЛК та електронну базу до кінця 2024 року.

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