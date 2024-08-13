Ви номер один для ТЦК: хто з українців зараз може отримати повістку в першу чергу

Існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит в армії

В Україні вкотре продовжили дію мобілізації, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки від ТЦК. При цьому деякі категорії військовозобов’язаних можуть бути більш затребуваними в армії, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого у серпні можуть мобілізувати в першу чергу. Військове керівництво країни зазначає, що насамперед для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Також станом на літо 2024 року існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит в армії. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку в першу чергу.

За словами представника МОУ Дмитра Лазуткіна, зараз найбільше потребує:

в операторах БПЛА;

айтішниках;

водіях;

стрілки;

розвідників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де проходити ВЛК, якщо працюєш в іншому місті.

Також ми повідомляли, які обов’язки матимуть жінки після постановки на військовий облік.