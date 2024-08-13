Как на Мальдивах: курорт у Днепра, бесплатный пляж с белым песочком и вода, которая никогда не цветет (фото)

Беленький песочек и чистая бирюзовая вода

К концу лета многих волнуют возможности отдыха. К счастью, у Украины есть немало возможностей для этого. Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отдых в Коблево в этом году. Теперь делимся еще одной идеей, которая выручит, если вы предпочитаете более простые курорты.

В частности, повезло жителям Днепра. Недалеко от города находится живописное место с чистым пляжем и голубой водой. Это Вольногорский карьер, который местные называют "Днепровскими Мальдивами". "Телеграф" рассказывает, как туда доехать и сколько будет стоить такое удовольствие.

Зачем туда ехать

Днепровские или Вольногорские "Мальдивы" — это комплекс искусственных озер в 112 км от Днепра. Туда ездят не только покупаться, но и на фотосессии – белоснежные песчаные дюны, окружающие озерца с бирюзовой водой, выглядят очень привлекательно.

Удивительно красивые места

Это чудо человеческой промышленности появилось в процессе добычи титано-циркониевых песков. Искусственные карьеры заполнила чистая вода из подземных источников. Ее цвет кажется бирюзовым из-за того же песка на дне. Он приобрел такой цвет после промышленной обработки. Кстати, вода здесь никогда не цветет.

Пляж бесплатный. Это однозначный плюс, но он рождает небольшой недостаток места отдыха – не все посетители после себя убирают мусор.

Пляж чистый и привлекательный

Где переночевать

На портале vgorode.ua советуют брать с собой палатку, а еду покупать в местных магазинах, расположенных в 15-20 минутах от водоема. Можно также снять квартиру в Вольногорске — цены на OLX варьируются от 400 до 600 гривен в сутки.

Квартиру можно снять как посуточно, так и почасово.

Как доехать до карьера

Водоем расположен в 112 километрах от Днепра. Поездка на авто будет длиться около 2 часов. Ехать нужно по Криворожскому шоссе до поворота в город Вольногорск.

Там очень красиво

Общественным транспортом на nashemisto.dp.ua ехать не советуют дорога со всеми пересадками может занять до пяти часов. Можно поехать на электричке "Днепр-Пятихатки". От платформы "104 километр" до водоема 15 минут пешком.

Как доехать до карьера

Это отличное место, чтобы покупаться, поваляться на пляже и хорошо отдохнуть. Также мы рассказывали о невероятно красивой "Атлантиде" в Хмельницкой области.