Якщо в сім'ї є загиблий військовий: хто отримає відстрочку від мобілізації в такому випадку

Це стосується і неповнорідних братів та сестер

Згідно з чинним законодавством в Україні певна категорія військовозобов'язаних під час загальної мобілізації має право на відстрочку. На неї також розраховують члени родини загиблого військового.

Таке правило регулюється законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це пояснила адвокат Марина Бекало.

За її словами, згідно з цим законом, призову на військову службу під час загальної мобілізації не підлягають члени родини, у яких чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (на) або повнорідний (на) брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час воєнного стану.

"Отже, загибель батька під час виконання ним військового обов'язку є підставою для відстрочки. Вказаною нормою не передбачаються умови, при яких право на відстрочку має тільки один військовозобов'язаний в родині, в якій загинув такий військовий. Отже, обидва сини однаково матимуть право на відстрочку за цією підставою. Якщо у батька також були, наприклад, брати рідні або повнорідні, вони також мали право на відстрочку", — резюмує адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ТЦК не приймає документів разом із заявою на відстрочку.