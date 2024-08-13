Бюджетные "Мальдивы" под Винницей: уникальное озеро с лазурной водой, где можно провести выходные (фото)

В области находится карьер, окружен холмами и зелеными лесами

В Украине есть множество живописных мест, идеальных для отдыха и купания на выходных, вдали от городской суеты. Одним из таких уникальных уголков является Черепашинский карьер, который может похвастаться великолепными пейзажами и отличными условиями для расслабления на природе.

В 50 километрах от Винницы среди хвойных лесов "спрятано" уникальное озеро с прозрачной бирюзовой водой, которое с каждым годом привлекает все больше туристов. Черепашинский карьер из-за удивительной природы часто называют "винницкими Мальдивами". "Телеграф" выяснил, что это за локация, как туда добраться и где можно остаться на ночевку.

Черепашинский карьер — где находится и зачем туда ехать

Это удивительное инстаграмное место, которое восхитит вас своим ландшафтом. Черепашинский карьер славится своими кристально чистыми водами, которые идеально подходят для купания.

Когда-то в этом месте была болотная местность, где водилось много черепах, из-за этого карьер и получил такое название. Изначально это был гранитный карьер, но потом его закрыли, и его затопило водой. Глубина водоема составляет 90-100 метро, но дно каменистое, поэтому с прыжками нужно быть осторожнее.

Черепашинский карьер - как доехать до "винницких Мальдив"

Это идеальное место, чтобы сбежать от городской суеты, покупаться, позагорать на белоснежном пляже или покататься на катамаране. Ну и конечно же такая локация подойдет для фотосессий.

Где отдохнуть в Винницкой области

Чтобы доехать до уникального озера из Винницы, нужно передвигаться по Житомирской трассе, потом повернуть к селу Загребельня, далее двигаться к селу Черепашинцы. От села к озеру 500 метров. Комфортнее всего передвигаться на личном автомобиле, но можно воспользоваться маршруткой или автостопом.

Расстояние из Киева до Черепашинского карьера составляет 233 километра. Можно к нему доехать автобусом или поездом до Винницы, а далее общественным транспортом или арендованным автомобилем к селу Черепашинцы.

Черепашинский карьер под Винницей

Где переночевать на Черепашинском карьере

Эта локация идеально подойдет для отдыха на выходные, рядом с карьером выстроили ряд беседок.Обустроили зону отдыха, пляжную зону, где можно взять и шезлонг на прокат и зонтики. Можно переночевать здесь в палатках или арендовать домик на без отдыха "Черепашинский карьер".

Это отличное место, чтобы покупаться, поваляться на пляже и хорошо отдохнуть. Также мы рассказывали о невероятно красивой "Атлантиде" в Хмельницкой области.