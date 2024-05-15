Київський парк "Наталка" хочуть укотре реконструювати: планують витратити 20 мільйонів гривень

Парк вже оновлюють упродовж багатьох років

На реконструкцію київського парку в урочищі "Наталка" на Оболоні КП "Київзеленбуд" планує витратити цього року 20 мільйонів гривень. Варто зазначити, що "модифікації" території парку ведуться, починаючи з 2017 року, і на них уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 мільйонів гривень.

Однак ця сума виявилася недостатньою та "Київзеленбуд" оголосив новий тендер на роботи з реконструкції парку. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, парк в урочищі "Наталка", що розташований в Оболонському районі Києва, планують реконструювати. З цією метою з бюджету Києва збираються виділити суму у розмірі 20 мільйонів гривень.

За ці гроші збираються спорудити дитячий схил та майданчик "Хобітонів" з каруселями, штучним рулонним газоном та гумовим покриттям. Також тут буде збудовано пункт заправки водою поливо-миючих автомобілів та капітальна насосна станція з водозабірними конструкціями.

Крім цього, в парку планують замінити тротуарну плитку і бардюри, які вже "зносилася", провести зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, а також встановити нержавіючу металеву огорожу.

Аукціон відбудеться 31 травня 2024 року і саме тоді буде визначено підрядника, який проведе у парку "Наталка" черговий етап реконструкції. Термін виконання робіт – 15 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що роботи над реконструкцією парку в урочищі "Наталка" було розпочато ще 2017 року. Тоді виконувались проектні роботи і на них із бюджету Києва було витрачено 238,9 тис. гривень.

У 2018 році завершили проектні та розпочали будівельні роботи. Усього за той рік було витрачено 53,5 мільйона гривень. Сюди увійшло й інженерне забезпечення парку, й загальнобудівельні роботи, й озеленення.

2019 року на реконструкцію парку відпочинку в урочищі "Наталка" зі столичного бюджету витратили ще 41,4 мільйона гривень. За ці гроші провели загальнобудівельні роботи та озеленення, а також встановили та облаштували інтерактивний дитячий майданчик.

У тому ж 2019 році КВ "Київзеленбуд" уклав новий договір на реконструкцію парку відпочинку в урочищі "Наталка".

За цим договором за 15,8 млн гривень до кінця 2020 року підрядник мав облаштувати майданчик для вигулу собак, фотозону та амфітеатр, встановити 3 лавки-гойдалки, скульптуру та 12 секцій перголи, а також туалетний модуль з обладнанням. Крім цього на території парку збиралися змонтувати мережі зовнішнього освітлення та охоронну систему, обладнати водонасосну станцію з водозабором та виконати пусконалагоджувальні роботи.

Також було укладено договір на проведення озеленення. З огляду на це витрати на реконструкцію парку в урочищі "Наталка" з бюджету Києва до 2020 року становили понад 110 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час відключень світла почали тестувати підсвічування "мосту-хвилі" на Оболоні. Це відбувалося на тлі того, що сотні будинків у столиці залишилися без світла, а у ДПЕК закликали абонентів усіма силами економити електрику.