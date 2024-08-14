Дорогие укрытия под Киевом будет строить фирма с подмоченной репутацией. Кому отдали тендер на 300 миллионов

Строительство сразу двух укрытий в громаде неподалеку от столицы должна выполнять фирма — фигурант уголовного дела.

С приближением нового учебного года и активной компанией Минобразования по возвращению учащихся за парты внимание общественности приковано к ремонтам и строительству укрытий в школах. На это в бюджетах разных уровней предусмотрены суммы от сотен тысяч до сотен миллионов гривен. При этом то и дело возникают вопросы то к отбору подрядчиков, то к завышенной стоимости работ, а то и к срокам их выполнения.

Так произошло и в Вишневой громаде, которая объединила несколько территорий вблизи Киева. Здесь получилось комбо – рекордная в стране цена на укрытие (169,12 млн. только за одно и 122,68 – за второе), спорный конкурс и победитель с подозрением в присвоении средств. При этом за два месяца, прошедших от заключения договора с застройщиком, работы на объектах так и не начались. "Телеграф" изучил ситуацию и узнал интересные нюансы.

За круглую сумму спорили две фирмы

Эпопея со строительством защитных сооружений гражданской защиты – противорадиационных укрытий в Бучанском районе Киевской области продолжается с конца 2023 года. После тендеров были разработаны проекты на создание этих объектов на территориях вишневской ООШ I-III ступеней №1 и крюковщинского лицея "Лидер".

Только проекты стоили в общей сложности 7,28 млн гривен, работы выполнило общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства". А экспертизу документации, конечно, с положительным выводом, уже в марте 2024 года проводило ООО "Проэксп". При этом издание "Наши деньги" установило, что эти две фирмы имеют точки соприкосновения в лице некого Виктора Лещинского — в первой он был владельцем ранее, второй вместе с партнерами владеет сейчас. Кроме того, он является президентом Общественного союза "Национальный экспертно-строительный альянс Украины", председателем наблюдательного совета ГАО "Строительная компания "Укрбуд" и имеет собственный благотворительный фонд.

В укрытиях предусмотрено создание отдельных классных комнат для удобства учащихся.

Готовые проекты укрытий, представленные на платформе Dream, выглядят однотипно. В них предусмотрены отдельные комнаты для учебы, а также санузлы, душевые, буфет, комната медсестры, кладовые для продуктов и воды, инженерные и технические помещения. Разница разве что в площади и расчетном количестве людей, которую могут принять одномоментно защитные сооружения. В случае со школой в Вишневом – это 2097 кв. м и 1010 человек, с лицеем в селе Крюковщина — 2946 кв. м и 1043 человека.

Различаются и расчеты по стоимости объектов. Так, безопасность учеников вишневской школы обойдется в 122,68 млн гривен, а крюковщинского лицея — 169,12 млн (это пока самое дорогое в Украине сооружение такой классификации. — Авт .). Определение подрядчика на два объекта проходило не без задержек и спорных процедур. Например, по лицею "Лидер" тендер проводили дважды, первый — мартовский не состоялся из-за отсутствия предложений. А на второй — апрельский — поступило два: от обществ с ограниченной ответственностью "Укрбудинжиниринг" и "ДК "Мидас".

Ниже цена на работы не стала залогом победы в тендере на строительство двух укрытий.

Эти же фирмы синхронно подались и на тендер по школе в Вишневом. Финансово предложения "Укрбудинжиниринга" были более выгодны заказчику, потому что эта компания планировала выполнить работы, соответственно, на 2,5 и 3,5 млн гривен дешевле. Но коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого горсовета ему отказало, в обоих случаях — из-за непредоставления обеспечения тендерного предложения. То есть потенциальный исполнитель не смог (или не захотел) гарантировать исполнение обязательств, предусмотренных тендером.

Кстати, "Укрбудинжиниринг" принадлежит жителю Вышгорода Петру Присяжнюку и очень тесно сотрудничает с "Киевзеленстроем". Например, участвовало в реконструкции столичных парков "Наталка" и Совки, куда власти вгатили 130 млн гривен, использование которых привлекло внимание правоохранителей.

Сговор и завышенные цены на материалы?

Еще на этапе тендеров столь значительные суммы, предусмотренные на строительство укрытий, вызвали интерес у активистов. В частности, в Бучанскую окружную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины поступила жалоба от общественной организации "Нон-Стоп".

По мнению активистов, должностные лица горсовета Вишневого с частными фирмами-участниками торгов могли разработать "схему для вывода бюджетных средств через оффшорные счета, ведь наблюдается значительная разница между реальной стоимостью проекта и максимальной ценой на подобные укрытия". Но и НАБУ, и прокуратура в открытии уголовного производства отказали, и обжалование их решения в судебном порядке было не в пользу активистов.

При этом журналисты посчитали : победитель тендеров ООО "ДК Мидас" (очень подозрительно, что на его владельца — Вячеслава Московку — в сети нет никакого "компромата", кроме того, что он безуспешно баллотировался в депутаты Броварского горсовета от партии УДАР Виталия Кличко), завысил стоимость материалов в 1,5 раза. "Наши деньги" демонстрируют это на примере бетона С25/30 W6 F150, который фирма планирует покупать по 5570 грн/т с доставкой (или 4988 грн/т без), при том что на рынке его цена почти на четверть ниже — 3162- 3903 грн/т. Такая же история и горячекатаной гладкой арматурной сталью класса А500С, А240С с прописанной ценой 46337 грн/т, в то время как аналогичный материал предлагают и за 26700-36230 грн.

Основателем фирмы, побеждающей в тендерах на Киевщине является Вячеслав Московка

Заинтересовалась обоснованием размера бюджетных назначений, техническими и качественными характеристиками предметов закупки и определением их ожидаемой стоимости и Государственная аудиторская служба Украины. Соответствующие сообщения содержатся на сайте Prozorro на страницах указанных тендеров.

В ответ КП "Главное управление коммунального хозяйства" сообщило, что и проект, разработанный на основе строительных стандартов, и сметные расчеты прошли соответствующую экспертизу, и этим якобы закрыл вопрос. По крайней мере, в итоговых выводах относительно мониторинга процедуры закупок этот аспект уже не упоминают.

Стоит отметить, что ООО "ДК "Мидас" в 2021 году было фигурантом уголовного дела из-за "заработка" более 1 млн гривен на капремонте гидротехнических сооружений и расчистке ручья Сырец на территории двух районов Киева. Эти средства фирма получила за работы, которые фактически не выполняла.

Экономическая экспертиза доказала, что при расчистке ручья подрядчик нанес ущерб бюджету более чем на миллион.

Но дошло ли это дело до суда и было ли принято решение, неизвестно. В открытом доступе есть только определения суда о продлении сроков досудебного рассмотрения дела. При этом "подмоченная" в возможном присвоении средств репутация не помешала застройщику продолжать быть значительным игроком на рынке. "Мидас" регулярно участвует в тендерах, и побеждает в них. По данным Clarity Project, фирма имеет 101 заключенный договор на 613,99 млн гривен, и еще ожидает подписание двоих на сумму — 5,55 млн гривен.

Предмета разговора нет?

Следующим логично возникает вопрос, а как же победитель дорогих тендеров реализует запланированное. Это пытался выяснить "Телеграф" в первую очередь у наиболее заинтересованных сторон в запуске капитальных укрытий — администрации учебных заведений.

И если пообщаться с представителями вишневской ООШ I-III ступеней №1 не удалось, то с директором крюковщинского лицея "Лидер" Аллой Хомыцкой состоялся короткий разговор. Руководитель учебного заведения на вопрос, идет ли строительство, ответила, что он не по адресу. Ведь ответственен за строительство защитного сооружения гражданской защиты городской совет Вишневого. А на уточняющий вопрос, не заинтересован ли в укрытии в большей степени лицей, добавила: пока на территории заведения никакие работы не ведутся. Причина в том, что до сих пор якобы продолжается экспертиза.

Не захотела директор и рассказать, насколько насущной была потребность заведения в именно таком формате укрытия и где без него скрываются дети во время тревог. Аргументация была железобетонная – такая информация по телефону предоставляться не может. Хотя в открытом доступе есть видео с демонстрацией школьного подвала, приспособленного под временное укрытие.

В прошлом году в лицее "Лидер" использовали временное укрытие, которое отремонтировали.

Его ремонт, кстати, тоже получился проблемным. По данным Госаудита, подрядчик (название фирмы не указано) внес в акты ложные сведения о выполнении работ. Это позволило ему получить лишние 748,7 тысячи гривен. И только при вмешательстве аудиторов деньги вернули в бюджет.

Не прояснили ситуацию по срокам начала работ и в КП коммунального хозяйства. От комментариев директор Руслан Лысенко отказался, передав через своих подчиненных дословно: "Еще ничего не запустили, поэтому предмета разговора нет".

Следует отметить, что датой подписания соглашения между заказчиком и победителем тендеров и в случае со школой в Вишневом и лицеем в Крюковщине значится 12 июня. При этом в документе прописано, что работы должны производиться в соответствии с составленным календарным графиком.

Общестроительные работы согласно графику должны уже длиться второй месяц.

Он схож для обоих объектов и предполагает, что еще в июне должны были начать общестроительные работы и работы по обустройству внешнего водоснабжения и канализации. Скорее всего задержка связана с необходимостью получать разрешение на выполнение строительных работ от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Но подтвердить или опровергнуть это предположение невозможно, потому что связаться с ООО "ДК "Мидас" изданию не удалось.

Фирма "Мидас" выигрывает в большинстве участвующих тендеров и имеет доступ к значительным суммам из бюджета.

Тем временем КП "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого горсовета провело еще два тендера, касающиеся этих двух укрытий. Речь о техническом надзоре, то есть контроле за видами и качествами выполнения работ. В случае с вишневской школой этим будет заниматься за 1,4 млн. гривен "Представительство "Интеллект консалт групп" Сполка с о.о.", а в случае с крюковщинским лицеем за 2,06 млн. гривен ООО "Интеллект консалт групп". Странное совпадение названий, не правда ли?