Банда с главарем из России обворовывала бойцов ВСУ и волонтеров: при чем здесь Молдова (фото и видео)

Установлено не менее 27 участников преступной группировки

Нацполиция совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, которая с 2023 года обманывала украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ. Они обокрали военных на 46 млн гривен.

Как сообщили в полиции, организовал схему 34-летний уроженец России. Именно он распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, созданию фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламной кампании для продвижения своих "услуг" в интернете.

Они размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. Общение велось в одном из мессенджеров, там мошенники договаривались с покупателями о пригоне машины из-за границы, или продаже дронов.

При этом аферисты требовали от покупателей документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ, или волонтерской деятельности. Получив деньги, они насмехались над своими жертвами, отправляя им лозунги в поддержку России. После этого мошенники удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.

"В настоящее время установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн", — отметили в полиции.

Восьмерых членов группировки полицейские задержали на территории Молдовы. Им объявили о подозрении по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Решением суда задержанные взяты под стражу.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь Офис генпрокурора сообщает, что правоохранители Молдовы по этому делу сообщили о подозрении в мошенничестве 9 гражданам Украины. Отмечается, что схему организовали две семьи, которые после начала полномасштабного вторжения выехали из Одесской области в Молдову.

"Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов. Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа для нужд Вооруженных сил Украины. Такие объявления публиковали на онлайн платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria"", — уточнили в Офисе генпрокурора.

Уточняется, что уже установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Республики Молдова. Готовятся их задержания. Полицейские Молдовы провели 23 обыска, изъяли около 61 тыс. долларов, 20 элитных автомобилей, около 5 кг золота, мобильные телефоны, банковские карты. На территории Украины проведено 13 обысков.

Как сообщал "Телеграф", 46-летняя жительница Ивано-Франковска добровольно перечислила 2 миллиона гривен "поклоннику из Британии", потому что тот обещал ей романтические отношения. Их переписка длилась неделю.