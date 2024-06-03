У київському банку обікрали клієнтів на мільйони: гроші поділили і накупили... (фото)

Злодіям загрожує в’язниця

У Києві співробітник банку вкрав у клієнтки десятки тисяч доларів. На вкрадене купували золото.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у місті Київ та обласна прокуратура. За даними правоохоронців, 32-річний керівник філії одного з банків разом із двома своїми спільниками зняли з рахунку клієнтки понад 169 тисяч доларів США. Для цього він передав її дані 42-річному знайомому, який зробив фіктивні документи на її ім’я. Після цього їх 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи, зняла з рахунку потерпілої майже 6,2 млн. грн.

"Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн", — йдеться у повідомленні.

На вкрадені гроші спільники купили золоті прикраси, які надалі продавали.

"Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що підтверджують їх вину, серед яких зокрема "чорнові" записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі", — повідомляє поліція.

Наразі фігурантам вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомили про те, що на Одещині у бійців вкрали 4 млн. грн.