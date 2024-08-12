Кабмін звільнив заступника голови Міненерго: що відомо про Олександра Хейла, який попався на хабарі

Став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року

У понеділок, 12 серпня, Кабінет міністрів звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України. Він попався на хабарі у пів мільйона доларів

Про це повідомив постійний представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук на сторінці в Телеграм.

"Кабінетом Міністрів України: Звільнено Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.

За даними слідства, за ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.

Олександр Хейло — що відомо

Відомо, що Олександр Хейло став заступником міністра відносно нещодавно – з вересня 2023 року. З грудня 2022 року та до призначення посадовець очолював ДП "Укрвугілля". У період з 2013 по 2022 рік Хейло працював на керівних посадах ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Енергоінвест Холдинг", ПАТ "Центренерго".

Він за фахом гірничий інженер. Освіту Хейло здобував у Державній гірничій академії України за спеціальністю – "Підземна розробка родовищ корисних копалин", а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю "Правознавство".

У декларації за 2023 рік Олександр Хейло вказав, що має:

квартиру на 133 квадратних метри за 4 мільйони гривень

автомобіль VOLKSVAGEN Touareg 2011 за 874 тисячі гривень

земельну ділянку на 600 квадратних метри

гараж

акції в ПАТ "Донбасенерго"

60 тисяч доларів готівкою

354 тисячі гривень на рахунках у банках

Більшістю цього майна Хейло володіє спільно з дружиною. Джерелом доходу посадовця вказана заробітна плата за основним місцем роботи. Цікаво, що Олександр Хейло має кредит на суму у 2 366 449 гривень з 2020 року.

Раніше "Телеграф" писав, що співробітники Національного антикорупційного бюро ти Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще одному прокурору Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у підбуренні до надання неправомірної вигоди.