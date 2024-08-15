Понад 40 мільйонів на одяг і не тільки: "Укрпошта" оголосила цікаві тендери

Тендери державної компанії не вперше викликають інтерес

Серед державних закупівель та тендерів часто трапляються пропозиції, які викликають щонайменше подив. Цього разу відзначилася "Укрпошта".

Державне акціонерне товариство планує витратити близько 41 мільйона гривень на светри та рекламу. Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, 7 серпня "Укрпошта" оголосила тендер на послуги з розміщення реклами компанії на телебаченні. На це планується витратити 24 мільйони гривень. Переможець тендеру має підготувати дві рекламні кампанії на українських телеканалах.

Також компанія оголосила тендер на виготовлення корпоративних світшотів. На це планують витратити 17 мільйонів гривень.

Як зазначається у тендерній документації, переможець має виготовити 27 тисяч світшотів розмірами від XS до 4XL. Це повинен бути унісекс світшот прямого силуету з довгими вшивними рукавами та ущільнюючими накладками у районі ліктьового суглоба з округлою вшивною горловиною, вшивними манжетами та ущільненими плечовими швами. Низ світшота має регулюватися за допомогою цільнокроєної куліски, в яку вставлена еластична тасьма з фіксатором на два отвори.

Світшоти мають бути виготовлений з чорної тканини, яка містить не менше 65% бавовни та не більше 35% поліестеру. На світшотах повинен бути логотип "Укрпошти", розташований на рівні грудей.

Нагадаємо, "Укрпошта" показала нову марку, ймовірно, випущену за спецзамовленням. На ній — військовий із розпізнавальними знаками у вигляді синього скотчу, який використовують українські військові, а перед ним — на колінах молоді хлопці у російській військовій формі, ймовірно, полонені.