Ремонт авто за 62 млн гривень: "Укрпошта" оголосила черговий сумнівний тендер

Впродовж двох років обслуговуватимуть 90 автівок

Серед державних закупівель та тендерів часто трапляються пропозиції, які викликають щонайменше подив. Незважаючи на те, що система ProZorro була створена для забезпечення прозорості та ефективності державних закупівель, багпто з них все ще виглядають безглуздими та нераціональними.

Наприклад, державне підприємство "Укрпошта" оголосило тендер на послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів марки Renault в межах України. Згідно з оприлюдненою інформацією, очікувана вартість закупівлі становить 62 199 364,50 грн гривень. Тендер було оголошено 8 липня 2024 року, а кінцевий термін подання пропозицій встановлено на 17 липня 2024 року.

Предметом закупівлі є послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів Renault, які знаходяться на балансі "Укрпошта". Ці послуги мають надаватися на території всієї України, що забезпечить належне обслуговування автопарку компанії незалежно від місцезнаходження транспортних засобів.

Зміст тендеру

Вартість ремонту розраховується за людино-годинами. Кількість необхідних людино-годин залежить від складності ремонту та міста, де він проводиться. Ціна за одну людино-годину може відрізнятися залежно від регіону та конкретної станції технічного обслуговування.

Згідно з тендерною документацією, виконавець має право залучати субпідрядників, але несе повну відповідальність за якість та строки надання послуг, а також за ризики пошкодження автотранспорту замовника. Своєю чергою, замовник (тобто "Украпошта") має право зменшити обсяги послуг в односторонньому порядку до початку їх надання, відповідно зменшуючи ціну договору.

Про які авто мова

Renault Dokker – це компактний комерційний автомобіль, який випускається французьким автовиробником Renault з 2012 року. Зазвичай оснащується економічними бензиновими та дизельними двигунами малого об'єму. Тобто, Dokker позиціонується як доступний автомобіль у своєму класі.

Цікаво, що за інфомацією Прозорро, 7 лютого 2018 року "Укрпошта" завершила тендер на придбання цих самих авто. Тоді вартість 90 автівок становила 1 785 300 дол, що за поточним курсом лише на 15 % більше, ніж заявлена вартість усього ремонтного обслуговування.

За інформацією ж офіційного дилера, модель наразі зняли з виробництва. Проте більш нова модель подібного фургону коштує 850 тис. грн. Тобто, за кошти, оголошені в тендері, можна придбати майже 78 нових автівок.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну сумнівну пропозицію від "Укрпошти". Йдеться про старі автомобілі, що перебували на балансі поштової компанії, яківирішили продати з аукціону.