У Миколаєві СБУ за шалені гроші купує два новеньких седани

Авто мають бути не старіші 2024 року

В Україні питання прозорості та ефективності державних закупівель залишається одним з найгостріших у сфері боротьби з корупцією та раціонального використання бюджетних коштів. Попри впровадження системи ProZorro та інших антикорупційних механізмів, випадки необґрунтованих тендерних закупівель все ще трапляються з тривожною регулярністю.

Згідно з інформацією на сайті "Закупівлі про", Управління Служби безпеки України в Миколаївській області планує витратити 2,3 мільйона гривень на придбання двох спеціалізованих автомобілів для своїх потреб.

Відповідно до тендерної документації, це мають бути Toyota Camry 2.5L D-4S з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач у комплектації Comfort та Toyota Corolla 1.6 Valvematic з 6-ступінчастою механічною коробкою передач у комплектації Live. Базова комплектація в офіційних дилерів коштує від 1 217 940 грн та 932 605 грн відповідно. Обидва автомобілі будуть оснащені додатковим спеціальним обладнанням для виконання оперативних завдань.

Додаткове спеціалізоване обладнання автомобілів

Обидва автомобілі, які планує придбати Управління СБУ в Миколаївській області, будуть оснащені додатковим спеціалізованим обладнанням. У тендерній документації зазначено, що це – світлодіодний маяк синього кольору на магнітній основі. Цей маяк призначений для встановлення на дах автомобіля і буде використовуватися під час виконання оперативних завдань, що вимагають швидкого реагування та ідентифікації службового транспорту.

Отже, завдяки йому, обидві Toyota будуть сертифіковані як спеціалізовані автомобілі. Це означає, що вони будуть офіційно визнані та зареєстровані як службові автомобілі спеціального призначення.

До речі, лише в середині червня СБУ в Миколаївській області закінчило тендер на придбання пального на 1 350 000 млн грн. У ньому переможцем стала луцька фірма, зареєстрована менш ніж два роки тому.

Раніше "Телеграф" писав, що на Буковині оголосили тендер на обслуговування доріг на шалену суму. Варто зауважити, що Чернівецька область – найменша в Україні.