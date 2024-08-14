"Підозрюваний - Володимир З.": Німеччина видала ордер на арешт українця у справі про підриви "Північних потоків"

Ордер був виданий у червні після журналістського розслідування

Німецька прокуратура видала перший ордер на арешт у справі про вибухи на "Північному потоці". Розшукувана людина – українець.

Про це повідомляють німецькі видання ARDS, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit. За їхньою інформацією, підозрюваним є інструктор з дайвінгу на ім’я Володимир З, який нещодавно перебував у Польщі. Ще двох громадян України, імена яких не називаються також вважають підозрюваними. Вони нібито могли брати участь у підриві, можливо, як водолази, які прикріпили вибухові пристрої до трубопроводів.

Зазначається, що ордер було видано у червні після журналістського розслідування вищезазначених видань. Повідомляється, що у червні німецька прокуратура звернулася до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що підозрюваного вдасться заарештувати. Німецькі слідчі припустили, що Володимир З. востаннє жив у місті на захід від Варшави, але нещодавно втік. Незрозуміло, чи повернувся він зараз до України. Сам Володимир був здивований звинуваченням та заперечує свою причетність до вибухів на "Північному потоці".

Стверджується, що польська сторона не відповіла на запит Німеччини щодо юридичної допомоги.

"Невідомо, чому польська влада не заарештувала Володимира З. Відповідно до загальних правил Європейського ордера на арешт, який Німеччина та Польща вважають обов’язковим, арешт очікувався протягом 60 днів без подальшого розгляду Польщею. Наразі термін закінчився", — йдеться у матеріалі.

Розслідування не виявило прямих зв’язків із українськими військовими чи спецслужбами у підозрюваного, якого зараз розшукують за ордером на арешт.

Варто зазначити, що в українському суспільстві вже встигли відреагувати на новину про ордер на арешт Володимира З. Деякі сприйняли інформацію з іронією.

Нагадаємо, що газопроводи з Росії "Північний потік" проходять через Балтійське море до Німеччини. Обидві нитки газопроводу "Північний потік-1", а також одна з двох ниток "Північного потоку-2" були пошкоджені вибухами у 2022 році. Цього ж року Німеччина, Данія та Швеція розпочали розслідування. Росія зажадала, щоб її представників запросили до участі в ньому, але отримала відмову на тлі підозр, що саме російська влада стояла за атакою на газопроводи.

При цьому слід зазначити, що російська пропаганда традиційно звинувачує Україну і Захід. Водночас ми писали про те, чому до вибухів на "Північних потоках" приплели Україну. Свою версію озвучив та пояснив ексрозвідник КДБ.