Зеленський особисто схвалював підрив "Північного потоку", але дав задню? Розслідування WSJ розкрило цікаві деталі

Операція нібито обійшлася близько 300 тисяч доларів

Президент України Володимир Зеленський нібито схвалював операцію з підриву газопроводів "Північний потік", але згодом хотів її скасувати, коли інформація дійшла до ЦРУ. Усі домовленості нібито було досягнуто усно, не залишивши жодних письмових слідів.

Про це йдеться у новому розслідуванні The Wall Street Journal. Газета посилається на чотирьох людей, знайомих із розслідуванням.

Зазначається, що ідея виникла у травні 2022 року. За словами людей, які нібито брали в ній участь, вона коштувала близько 300 тисяч доларів. У ній було задіяно невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб.

"Але наступного місяця голландське військове розвідувальне агентство MIVD дізналося про змову і попередило ЦРУ, за словами кількох людей, знайомих із голландським звітом. Потім офіційні особи США оперативно поінформували Німеччину, за словами американських та німецьких офіційних осіб", — розповідають журналісти.

Також у матеріалі йдеться, що операцією нібито керував неназваний генерал із досвідом участі у спеціальних операціях, який безпосередньо підпорядковувався тодішньому головному ВСУ Валерію Залужному. Він залучив до координації деяких офіцерів, які мають досвід організації високоризикованих таємних завдань проти Росії. Одним із них був колишній розвідник Роман Червінський, який раніше служив у Службі безпеки та розвідки України.

Червінський наразі перебуває під судом в Україні за не пов’язаними з цими звинуваченнями. У липні його було звільнено під заставу після більш ніж року утримання під вартою. Після звільнення він відмовився коментувати справу Nord Stream, заявивши, що не уповноважений говорити про це.

За словами людей, знайомих із змовою, Червінський та диверсійна група спочатку вивчали старий, ретельно продуманий план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою та західними експертами після того, як Росія вперше вторглася в Україну у 2014 році.

При цьому генерал Залужний, нині посол України у Великій Британії, заявив у текстовому повідомленні, що він нічого не знає про якусь таку операцію і що будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Збройні сили України, додав він, не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не був би залучений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG повідомила про руйнування на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Жоден із трубопроводів не транспортував газ до Європи на момент виявлення витоків.

У серпні 2024 року німецька прокуратура видала перший ордер на арешт у справі про вибухи на "Північному потоці". Розшукуваним називають українця на ім’я Володимир З. Він є інструктором з дайвінгу.