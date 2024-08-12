Без Росії не обійтись? Італія та Швейцарія виступили із заявою щодо другого Саміту миру

У Європі хочуть бачити Росію на переговорах щодо завершення війни в Україні

На другому Саміті миру щодо врегулювання російської війни проти України мають бути присутні представники Кремля. До цього закликають Італія та Швейцарія.

Про це йдеться у спільній декларації глав МЗС двох країн Антоніо Таяні та Іньяціо Кассіс. Інформацію про це публікує Європейська правда.

Зазначається, що Італія та Швейцарія висловлюють стурбованість з приводу того, що російська війна "продовжує викликати масові руйнування та безмірні страждання". Крім того, там також нагадали про підсумки першого саміту, де були озвучені заклики до гарантування ядерної та продовольчої безпеки, звільнення військовополонених та повернення незаконно переміщених цивільних осіб.

"Переконані, що мир вимагає залучення всіх зацікавлених сторін та діалогу з ними, міністри домовилися підтримувати тісний контакт з метою співробітництва у створенні найкращих умов для проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включаючи Росію, та всіх зацікавлених глобальних гравців", — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що присутності Росії на другому саміті також домагалася і Україна. У планах української влади заявлялося, що після узгодження ключових положень на першій зустрічі, позицію можна миру донести до Кремля на другій і тим самим змусити його їх виконувати.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".