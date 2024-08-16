Де потрібно працювати, щоб отримати бронь від мобілізації

Співробітники органів влади не призвуть до армії

В Україні можна отримати законне бронювання від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.

Спеціальності та підприємства, на яких можна отримати бронь, прописані в законі № 3633-IX. Розберемося детальніше, хто підпадає під бронювання.

Працівники в:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Бронюванню підлягають такі спеціалісти:

кінцеві бенефіціарні власники зазначених в попередньому списку підприємств, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;

які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Раніше "Телеграф" писав, що заброньованих українців можуть призвати до армії. Існують випадки, коли бронювання може бути анульовано.