Где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации

Сотрудников органов власти не призовут в армию

В Украине можно получить законное бронирование от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.

Специальности и предприятия, на которых можно получить бронь, прописаны в законе № 3633-IX. Разберемся подробнее, кто подпадает под бронирование.

Работники в:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международным договорам Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Бронированию подлежат следующие специалисты:

конечные бенефициарные собственники указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;

члены наблюдательных советов хозяйствующих субъектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов, которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов, которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 миллиарда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;

занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списке, с соответствующим обоснованием;

специалисты по разминированию оператора противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, техническому обследованию, очистке, инспектированию и контролю качества.

Ранее "Телеграф" писал, что забронированных украинцев могут призвать в армию. Есть случаи, когда бронирование может быть аннулировано.