Як ухилянту зняти арешт зі свого майна: заяву може подати не тільки власник

Є різні причини накладання заборони вільно розпоряджатись власною квартирою чи домом

Військовозобов'язані, що не з'являються у ТЦК після повістки, отримають штраф. Якщо його не сплатити, то на майно чоловіка може бути накладений арешт. Як діяти в такому випадку?

Згідно зі законом "Про виконавче провадження", передає "НОВИНИ PRO" звернутись до судового органу зі зняттям арешту на майно може власник та особа, що володіє їм згідно зі законодавством чи договором. Однак тут ще варто звернути увагу на те, хто наклав арешт, адже від цього залежить і порядок його зняття.

Почати процедуру зняття потрібно зі з'ясування, який орган або посадова особа наклали арешт, а потім з якої причини: виконавче провадження, забезпечення позову, цивільна справа, невиконання рішення судової інстанції. Після цього звернутись до суду з позовом.

Коли в ухилянта не можуть конфіскувати його квартиру чи будинок

Відповідно до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", не мають право забрати майно у чоловіка, який ухилився від мобілізації, якщо його будинок чи квартира — єдине місце проживання.

Однак їх можуть арештувати, якщо штраф ухилянта складає 200 тисяч гривень. Це правило також стосується транспортного засобу. Тобто якщо чоловік володіє декількома машинами, то одна буде конфіскована.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в який термін потрібно сплатити або оскаржити штраф від ТЦК.