Как уклонисту снять арест со своего имущества: заявление может подать не только владелец

Есть разные причины наложения запрета свободно распоряжаться собственной квартирой или домом

Военнообязанные, не появляющиеся в ТЦК после повестки, получат штраф. Если его не уплатить, то на имущество мужчины может быть наложен арест. Как поступать в таком случае?

Согласно закону "Об исполнительном производстве", передает "НОВОСТИ PRO", обратиться в судебный орган со снятием ареста на имущество может владелец и лицо, владеющее им согласно законодательству или договору. Однако здесь еще стоит обратить внимание на наложившего арест, ведь от этого зависит и порядок его снятия.

Начать процедуру снятия следует с выяснения, какой орган или должностное лицо наложили арест, а затем по какой причине: исполнительное производство, обеспечение иска, гражданское дело, невыполнение решения судебной инстанции. После этого обратиться в суд с иском.

Когда у уклониста не могут конфисковать его квартиру или дом

В соответствии с законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", не имеют права забрать имущество у уклонившегося от мобилизации человека, если его дом или квартира — единственное место проживания.

Однако их могут арестовать, если штраф уклоняющегося составляет 200 тысяч гривен. Это правило относится также к транспортному средству. То есть если мужчина владеет несколькими машинами, то одна будет конфискована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой срок нужно уплатить или обжаловать штраф от ТЦК.