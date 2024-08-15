Зеленський і Залужний причетні до підриву Nord Stream? Західні ЗМІ озвучили нову версію диверсії

Останні дні стали багатими на приголомшливі деталі

Днями у німецьких медіа прогриміла версія про те, що диверсію на російських газогонах "Північний потік 1 і 2" 2022 року влаштував водолаз Володимир З. А тепер вже американська газета The Wall Street Journal опублікувала версію ЦРУ. Згідно з нею, до диверсії причетні вже справжній Володимир Зеленський і Валерій Залужний.

Нині офіційне розслідування веде лише Німеччина, а Швеція та Данія відмовилися через складність з пошуком доказів. "Телеграф" вирішив розібратися у висловлених версіях.

Вечірка Залужного

Розслідування Wall Street Journal стверджує, що тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний очолював цю операцію. А план операції нібито народився на вечірці топ-офіцерів і бізнесменів в одному з київських барів у травні 2022 року.

Мовляв, під впливом алкоголю і патріотичного запалу хтось запропонував знищити "Північні потоки", які приносили мільярди доларів військовій машині Кремля.

За даними джерел видання, Володимир Зеленський начебто схвалив план усно. Але пізніше, коли ЦРУ дізналося про нього і попросило президента припинити операцію, він наказав її зупинити. Проте Залужний таємно продовжував діяти, залучивши найкращих українських офіцерів.

Wall Street Journal пише, що диверсія обійшлася у 300 тисяч доларів. Для цього залучили орендовану яхту "Андромеда" і шестеро осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази. А шкіпер навіть пішов у відпустку з фронту, щоб взяти участь в операції.

Тут випливає ще одне відоме ім’я — полковник Роман Червінський. Він нібито був одним з керівників операції, залученим до планування. WSJ звертає увагу на те, що він пізніше наводив плюси того, що сталося для України: європейські країни стали більш незалежними від Росії в постачанні газу, а РФ має лише один шлях для експорту — через Україну. І це, на думку видання, не збіг.

Після того, що сталося, Зеленський відчитав Залужного, але той заявив, що зв'язатися з диверсійною групою і відкликати її було неможливо, тому що будь-який контакт із ними міг поставити операцію під загрозу.

Wall Street Journal зазначає, що ця операція, стала "однією із найзухваліших диверсій в сучасній історії" й посилила енергетичну кризу в Європі.

Україна заперечує причетність

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до цієї диверсії, передає Reuters. Натомість він вказав на Росію.

"Такий акт можна здійснити лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів… і у кого це все було на момент вибуху? Тільки у Росії", — зазначив Подоляк.

Валерій Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив WSJ, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "провокацією".

Він додав, що ЗСУ не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

Інші версії

Версія WSJ подібна до розслідування, яке напередодні опублікували німецькі ЗМІ. Головним підозрюваним називали водолаза Володимира З., який мешкав під Варшавою і дуже швидко після видачі європейського ордера на його арешт, безперешкодно повернувся до України.

Раніше у світ потрапляли версія журналіста-конспіролога Сеймура Герша. Журналіст стверджував, що за підривом газопроводів "Північний потік" начебто стоять спецслужби США, які діяли за наказом президента Джо Байдена і за участю норвезького ВМФ.

Одразу після вибуху у РФ натякали, що за нападом стоїть Україна або її західні союзники. Міністерство оборони Росії звинуватили ВМС Великої Британії у плануванні та виконанні атак. Згодом Москва змінила тон своїх заявок.

Натомість чимало аналітиків на Заході у перші дні після підриву припускали, що диверсія була актом залякування з боку Кремля. Мовляв, Володимир Путін шантажував Європу холодною зимою без газу.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що Китай вимагає розпочати міжнародне розслідування вибухів на "Північних потоках". Ці заяви лише на руку Росії.