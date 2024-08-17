До 100% працівників: в Україні розширили перелік компаній, які можуть бронювати людей

У Мінцифри наполягають, що співробітники цих компаній допомагають відновлювати інфраструктуру після російських обстрілів.

Уряд схвалив бронювання від мобілізації для ще однієї категорії українських чоловіків – співробітників великих інтернет-провайдерів та мобільних операторів. Зміни внесено до постанови №76.

Про це повідомило Мінцифри. Бронювання підлягають 100% співробітників цих компаній, але за певних умов.

Так, компанії мобільних операторів повинні мати дохід понад 200 млн гривень, а інтернет-провайдерів – понад 20 млн гривень. Підприємства мають набути статусу критичності за зазначеними критеріями. А працівники, яких хочуть забронювати, мають працювати у штаті не менше трьох місяців на повну зайнятість.

Компанії інтернет-провайдерів зі статусом критичності, але дохід яких менший за 20 млн гривень на місяць, зможуть бронювати понад 50% технічних працівників. Це можливо за кількох умов:

провайдер сформував аварійно-відновлювальні бригади для обслуговування мереж та абонентів;

має технологічний транспорт, обладнання та матеріали, необхідні для підтримки роботи мереж при знеструмленні, відновлення мереж при їх руйнуванні;

надає послуги у певних областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Києві.

Умови бронювання працівників інтернет-провайдерів були визначені разом з асоціаціями та учасниками ринку після круглого столу.

"Стабільний зв’язок та інтернет під час війни — нагальна потреба українців. Робота аварійно-відновлювальних провайдерів та операторів дуже важлива, адже вони "реанімують" інфраструктуру після російських обстрілів, загоюють генератори та замінюють акумулятори на станціях під час знеструмлень. Щоб українці й надалі мали та інтернет, підприємствам потрібні люди, а значить – бронювання працівників”, – зазначили у Мінцифри.

Також "Телеграф" розповідав про те, що кожному п’ятому відмовляють у бронюванні через "Дію". Стало відомо у чому причина.