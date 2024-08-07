В Україні хочуть дозволити всім підприємствам бронювати співробітників

Автори законопроекту – нардепи від двох різних партій

Народні депутати України хочуть дозволити всім українським компаніям бронювати 30% військовозобов’язаних працівників. Серед умов – абсолютна відсутність боргів.

Відповідний документ №11468 зареєстровано 7 серпня на сайті ВРУ. Подробиць про документ зараз немає.

Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про бронювання військовозобов’язаних, які працюють у суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми" подали до ВРУ нардепи Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності", Юлія Яцик та Георгій Мазурашу від "Слуга народу". На бронювання співробітників можуть претендувати абсолютно всі українські компанії, які легально працюють у країні та не мають податкових боргів.

Наразі законопроєкт передано на розгляд керівництва ВРУ.

"Пропоную дати ВСІМ українським компаніям, які легально працюють і не мають податкових боргів, право на бронювання 30% військовозобов’язаних співробітників. Без здирництва і корупції. Вважаю, що такий підхід справедливий. Наполягатиму на розгляді цього законопроєкту", — написав співавтор законопроєкту Олексій Гончаренко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні спростили бронювання перевізників. Тепер роботодавцям потрібно виконати лише дві прості умови.