Усього три кроки: у Міноборони розповіли, як бронюватись через "Дію"

Все просто та легко

В Україні завершився період оновлення військово-облікових даних та запрацювало електронне бронювання через портал "Дія". Наразі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників дистанційно.

Про те, як працюватиме таке бронювання, розповідає заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко у матеріалі "Телеграфа". "Як працює електронне бронювання в "Дії" і чи потрібно звертатися до ТЦК?

Насамперед організація має попрямувати отримання статуту критично важливого відповідного ЦУВ, на підтвердження критеріїв бронювання. Тільки після отримання такого статусу організація має право на бронювання певного відсотка своїх співробітників.

Після цього керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та запевняє заяву електронним підписом. Далі система має перевірити, чи підприємство є критично важливим, чи офіційно працівник працевлаштований, чи знаходяться його дані в реєстрі "Оберіг".

Після перевірки "Дія" надішле повідомлення керівника про результат розгляду протягом доби. У разі позитивного вирішення питання у працівника має оновитись інформація у додатку "Резерв+".

Ми вже розповідали раніше, у яких випадках підприємства можуть розраховувати на онлайн-бронювання. Також "Телеграф" писав, як перевірити броню від мобілізації.