Не бутерброд и даже не "канапка": как называется эта закуска на украинском

В нашем языке есть и сугубо украинские слова для обозначения этого блюда

Украинский язык богат разнообразными словами для обозначения простой, но вкусной закуски — хлеба с маслом. Кроме заимствованных "бутерброда" и "канапки", давно вошедших в ежедневный обиход и крепко укоренившихся в языке, есть и сугубо украинские соответствия.

Разберемся, откуда они происходят и как правильно их употреблять. А также чем "накладанець" отличается от "мазанця".

"Бутерброд" и "канапка"

Слова бутерброд и канапка давно вошли в украинский язык, пройдя процесс адаптации. "Бутерброд" пришел из немецкого через русский язык. Он образован от Butter (масло) и Brot (хлеб), то есть дословно означает "намазанный маслом ломтик хлеба".

"Канапка" и "канапе" попали к нам из французского через польское посредничество. Польское kanapka связано с kanapa ("диван"), калькируя французское canape, которое имеет значение "диван; бутерброд".

Чисто украинские названия

Кроме заимствований, в украинском языке есть собственные слова для обозначения хлеба с маслом:

"Накладанець" – образован от глагола "накладать" в значении "класть сверху". Это аналогичное по структуре слово к названиям других блюд на -анець, например, "завиванець", "перекладанець".

"Мазанець" и "мазанка" — абсолютные синонимы к "бутерброду" в его первоначальном значении "хлеб с маслом". Они произошли от глагола "мазать", то есть означают "кусочек хлеба, намазанный чем-то". Такие названия фиксируют еще досоветские издания, например, "Словарь украинского языка" Бориса Гринченко в 1909 году.

Итак, в украинском языке есть несколько слов для обозначения хлеба с маслом. Заимствованные "бутерброд" и "канапка" уже давно стали своими, но сугубо украинские "накладанець", "мазанець" и "мазанка" тоже не должны быть забыты.

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