Райський куточок з атмосферою Гоґвортсу: скільки коштують вихідні у Ворохті та чому туди варто їхати

Розповідаємо, чому туди варто їхати

Відпочинок в Україні багатогранний, тому кожен знайде собі щось до смаку. Ми розповідали про унікальне місце у Хмельницькій області — Бакоту. Тепер поговоримо про одне з найкрасивіших селищ Карпат — Ворохту.

Саме звідси починається мандрівка на Говерлу та ще кілька важливих українських гір. Неймовірної краси природа, віадуки та дух українських Карпат тут розкриваються повною мірою. "Телеграф" розповідає, чому варто їхати у Ворохту та скільки буде коштувати такий відпочинок.

Що подивитись у Ворохті

Ворохта у багатьох асоціюється з неймовірної краси залізничними віадуками. Їх тут два (загалом в Україні — 6), і їм понад 100 років. Саме ворохтянські віадуки вважаються одними з найдовших в Європі.

karpatium.com.ua / Тут дуже мальовничі краєвиди

Краєвиди тут мають таку особливу атмосферу, що здається, от-от і звідкись виїде Гоґвортс-експрес. Величезні мости, романтичні арки та смарагдові долини, затягнуті яскравою зеленню складають шалено красиве враження.

Сюди з’їжджаються любителі хайкінгу — поруч розташовані гори: Магура (1288 м), Ворохтянська (1325 м), Кукул (1539 м) та Говерла (2061 м). Також звідси ходять піші маршрути в одне з найкрасивіших місць Карпат — озеро Несамовите.

myukraine.org.ua / Озеро Несамовите варте того, щоб до нього піднятися

В самому селищі є маленький музей, дві старовинні дерев’яні церкви. Навесні, коли ріки повні, сюди їздять фанати рафтингу, тобто сплаву на річках. Є зіп-лайн траса, і дуже багато можливостей для того, щоб розмокнути у гарячому чані.

Скільки коштує ночівля

У Ворохті та поблизу неї є готелі, приватні садиби, шале, загалом місць, де можна заночувати, більше 50. Ціни починаються від 500 гривень за добу на двох людей; "стеля" цінової політики закладів завершується десь в районі 5 тисяч гривень.

Окрім ресторанів у готелях, є чимало закладів харчування як з європейською, так і з локальною кухнею. Але їжа може "влетіти в копієчку", тому часто туристи обирають місця ночівлі зі спільною кухнею.

Як доїхати до Ворохти

Дорога з Києва до Ворохти займе 9-10 годин автомобілем. Їхати слід трасою до Івано-Франківська через Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин та Татарів. Зі Львова їхати 4 години. Також зі Львова та Івано-Франківська їздять прямі автобуси.

Скриншот / Як доїхати до Ворохти

Можна також дістатись потягом. Як пишуть на karpatium.com.ua, через Ворохту їздять потяги "Київ-Рахів", "Київ-Ворохта", "Харків-Рахів", "Одеса-Рахів", "Львів-Рахів".

Отже, Ворохта — це чудове місце, щоб провести тут вихідні або відпустку. Кожен знайде собі розваги та відпочинок до смаку. Також ми розповідали про гарне місце для купання — "Дніпровські мальдіви", куди можна їхати навіть у серпні-вересні, адже вода там не цвіте.