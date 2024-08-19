Райский уголок с атмосферой Хогвартса: сколько стоят выходные в Ворохте и почему туда стоит ехать

Рассказываем, почему туда следует ехать

Отдых в Украине многогранен, поэтому каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Мы рассказывали об уникальном месте в Хмельницкой области – Бакоте. Теперь поговорим об одном из самых красивых поселков Карпат — Ворохте.

Отсюда начинается путешествие на Говерлу и еще несколько знаменитых украинских гор. Невероятной красоты природа, виадуки и дух украинских Карпат здесь в полной мере раскрываются. "Телеграф" рассказывает, почему стоит ехать в Ворохту и сколько будет стоить такой отдых.

Что посмотреть в Ворохте

Ворохта у многих ассоциируется с невероятной красоты железнодорожными виадуками. Их здесь два (в общей сложности в Украине — 6), и им более 100 лет. Именно ворохтянские виадуки считаются одними из самых длинных в Европе.

karpatium.com.ua/Здесь очень живописные виды

Пейзажи здесь имеют особую атмосферу, что кажется, вот-вот и откуда-то выедет Хогвартс-экспресс. Огромные мосты, романтические арки и изумрудные долины, затянутые яркой зеленью, создают безумно красивое впечатление.

Сюда съезжаются любители хайкинга – рядом расположены горы: Магура (1288 м), Ворохтянская (1325 м), Кукул (1539 м) и Говерла (2061 м). Также отсюда ходят пешие маршруты в одно из самых красивых мест Карпат – озеро Несамовитое.

myukraine.org.ua/Озеро Неистово стоит того, чтобы к нему подняться

В самом поселке есть небольшой музей, две старинные деревянные церкви. Весной, когда реки полны, сюда ездят фанаты рафтинга, то есть сплава на реках. Есть зип-лайн трасса, и очень много возможностей для того, чтобы размокнуть в горячем чане.

Сколько стоит ночлег

В Ворохте и вблизи нее есть гостиницы, частные усадьбы, шале, в общей сложности мест, где можно заночевать, более 50. Цены начинаются от 500 гривен в сутки на двух человек; "потолок" ценовой политики заведений находится где-то в районе 5 тысяч гривен.

Кроме ресторанов в отелях, есть немало заведений питания как с европейской, так и с локальной кухней. Но еда может "влететь в копеечку", поэтому часто туристы выбирают места ночлега с общей кухней.

Как доехать до Ворохты

Дорога из Киева в Ворохту займет 9-10 часов на автомобиле. Ехать следует по трассе в Ивано-Франковск через Надворную, Делятин, Яремче, Микуличин и Татаров. Из Львова ехать 4 часа. Также из Львова и Ивано-Франковска ездят автобусы.

Скриншот/Как доехать до Ворохты

Можно также добраться поездом. Как пишут на karpatium.com.ua, через Ворохту ездят поезда "Киев-Рахив", "Киев-Ворохта", "Харьков-Рахив", "Одесса-Рахив", "Львов-Рахив".

Итак, Ворохта – это прекрасное место, чтобы провести здесь выходные или отпуск. Каждый найдет себе развлечения и отдых по вкусу. Также мы рассказывали о хорошем месте для купания – "Днепровские мальдивы", куда можно ехать даже в августе-сентябре, ведь вода там не цветет.