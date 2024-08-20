За що ТЦК може оштрафувати українців: непоновлення даних не єдина причина

Українці можуть отримати штрафи у ряді випадків

Українців, які не оновили дані у ТЦК, можуть оштрафувати не лише тому, що не встигли зробити це до 16 липня. Є й інші причини.

Про це розповіла речник Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея. Її слова передає Суспільне Черкаси.

"Це знову-таки непоновлення даних, втрачений військово-обліковий або не змінений за віком військово-обліковий документ. Наприклад, чоловікові 36 років, а досі ходив із приписним посвідченням. За це також є адміністративна відповідальність за статтями", — сказала вона.

Штраф у всіх цих випадках становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, а накласти його можуть протягом трьох місяців з дати виявлення порушення, але не пізніше року з дати його вчинення.

Водночас юрист Ростислав Кравець зазначив, що багато з військовозобов’язаних заперечують такі штрафи в суді.

"Відповідно до останніх змін, які були внесені до кодексу про адміністративне правопорушення, норми цих статей не можуть застосовуватися, якщо Міноборони має доступ до відповідних державних баз та реєстрів. А Міноборони має доступ, у нас бронювання навіть відбувається за допомогою "Дії", — сказав він.

За його словами, згідно з реєстром 88% штрафів було таким чином оскаржено.

Раніше "Телеграф" писав, у який термін потрібно сплатити чи оскаржити штраф від ТЦК.