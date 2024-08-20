За что ТЦК может оштрафовать украинцев: необновление данных не единственная причина
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Украинцы могут получить штрафы в ряде случаев
Украинцы, которые не обновили данные в ТЦК, могут быть оштрафованы не только потому, что не успели сделать это до 16 июля. Есть и другие причины.
Об этом рассказала спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея. Ее слова передает Суспільне Черкаси.
"Это опять-таки необновление данных, утраченный военно-учетный или не измененный по возрасту военно-учетный документ. Например, мужчине 36 лет, а до сих пор ходил с приписным удостоверением. За это также есть административная ответственность по статьям", — сказала она.
Штраф во всех этих случаях составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, а наложить его могут в течение трех месяцев с даты обнаружения нарушения, но не позже года с даты его совершения.
Вместе с тем юрист Ростислав Кравец отметил, что многие из военнообязанных оспаривают такие штрафы в суде.
"В соответствии с последними изменениями, которые были внесены в кодекс об административном правонарушении, нормы этих статей не могут применяться, если Минобороны имеет доступ к соответствующим государственным базам и реестрам. А Минобороны имеет доступ, у нас бронирование даже происходит с помощью "Дии", — сказал он.
По его словам, согласно реестру 88% штрафов были таким образом обжалованы.
Ранее "Телеграф" писал, в какой срок нужно оплатить или обжаловать штраф от ТЦК.