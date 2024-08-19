Монахиня УПЦ МП влаштувала скандал з таксистом: лаялася та принижувала (відео)

Інцидент зафільмували очевидці події

У місті Дубно "божа людина" поводилася геть не по-божеськи. У мережі з’явилося відео, на якому монахиня, нібито з Почаївської лаври, влаштувала скандал таксистові за те, що той відмовився везти її у Почаїв безплатно.

Відео опублікував очевидець події Андрій Найдюк у своєму Facebook. Монахиня називає таксиста обслуговуючим персоналом і не розуміє, чому той відмовляється везти її безплатно.

"Які бабки? Я тобі сказала, що в мене нема бабок! Ти повезеш. Я не маю тут сидіти цілу ніч… Ти обслуговуєш людей! Ти що д*біл? Ти хочеш притворитися д*білом, але ж ти не д*біл. Давай не ламайся, я спішу, очєнь спішу", — каже монахиня на відео.

Таксист у відповідь запропонував жінці стати на лижі і рушити у напрямку Почаєва. Чоловік намагався пояснити, що послуги таксі — платні. Та жінка, схоже, цього просто не розуміла.

"Мені треба вже, мені треба в Почаїв. Я сідаю назад, а ти везеш…", — продовжила монахиня.

Коли жінка запитала, хто його заправляє, чоловік пояснив, що робить це за власні кошти і власне тому послуги таксі — платні.

Зрештою, монахиня відійшла від чоловіків і пішла своєю дорогою. Чи дісталася вона Почаєва — невідомо.

Свято-Успенська Почаївська Лавра

Православний чоловічий монастир у м. Почаїв, Тернопільської області, зі статусом лаври. Контролюється УПЦ МП. Найбільша православна святиня на заході України. За легендою XIX ст. монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар у 1240 Вперше згадується в документах у 1527.

Під час Революції гідності та початку Російсько-української війни навколо Почаївської лаври розгорнулися скандали. 24-25 лютого 2014 року через непідтверджені чутки про вивіз із лаври святинь, переховуванні на території монастиря відстороненого від влади Віктора Януковича та тітушок в лаврі з прилеглою територією зібралося багато представників Московського патріархату, що намагалися не допустити "захоплення" лаври шляхом провокації та противників МПвУ (представників Київського патріархату, патріотично налаштованих громадян, які виступали проти втручання Московського патріархату в політику, зокрема в анти-Українську полеміку).

В результаті після непідтвердження неправдивих чуток і неагресивній поведінці обох таборів все завершилося мирно.

Почаївська лавра

30 листопада 2023 року СБУ провела обшуки в приміщеннях лаври в межах розслідування причетності її керівництва до розпалювання ворожнечі та ненависті. Було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності (ст. 161 ККУ). За даними слідства, на сайті монастиря були публікації, які ображали іудеїв і розпалювали релігійну ворожнечу до представників інших церков, окрім РПЦвУ. Також у дописах ставили під сумнів існування України як держави окремо від Росії.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ужгороді п'яний священник УПЦ МП влетів машиною в будинок. В отця-пʼянички вилучили посвідчення водія.