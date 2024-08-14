Рада може заборонити мобілізацію однієї з категорій чоловіків: дізнайтеся деталі законопроєкту

Нардеп розповів, що сказали в Міноборони

Народні депутати пропонують розширити коло військовозобов'язаних, які підлягають відстрочці від призову під час мобілізації. В комітеті можуть розглянути відповідні зміни до законопроєкту (номер 11391).

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Федієнко додав, що ГНЕУ (Головне науково-експертне управління)надало відповідні пропозиції, а саме: враховуючи наведене вище, а також з метою більш комплексного вирішення піднятої у законопроєкті проблеми рекомендуємо розглянути можливість щодо внесення відповідних змін також і до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Міністерство Оборони: За результатами розгляду законопроєкт підтримується", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт №11391 було зареєстровано 2 липня. Його авторами виступили народні депутати з майже всіх фракцій парламенту.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону.

Тепер же народні депутати пропонують внести зміни до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Раніше "Телеграф" писав, хто із чоловіків не підлягає мобілізації