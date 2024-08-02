"У президента є чітка позиція": чи будуть в Україні електронні повістки

Президент, Рада та Міноборони у цьому питанні єдині

В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, які отримують повістки у паперовому форматі від працівників територіального центру комплектування (ТЦК) чи поштою. Проте питання, чи будуть українцям надсилати електронні повістки й досі відкрите.

Як зазначив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA, для цього наразі немає юридичних підстав.

"Але позиція президента, Міністерства оборони, Верховної Ради, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки – жодних повісток в електронному форматі не повинно бути", — каже він.

Нагадаємо, що для осіб, які відмовляються від повістки під час її вручення, передбачено певне покарання. Проте відмовитися від неї можна і без будь-яких негативних юридичних наслідків. Це стосується лише осіб, які виключені з військового обліку. Вся річ у тім, що у них немає жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК.

Вже з серпня ухилянтам — тим, хто не оновив дані та тим, хто проігнорував повістку, можуть виписати штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Прогнозується, що після 20 серпня з'являться перші штрафники.

Раніше "Телеграф" розповідав, про чотири випадки, коли можна не прийти до ТЦК за врученою повісткою.