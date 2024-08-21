Справа на 5,3 мільярда гривень: розслідування щодо Коломойського завершено, що відомо

Розслідування завершено за 4 статтями

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило розслідування щодо відомого українського олігарха, виділивши матеріали до окремого кримінального провадження. Стороні захисту було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення, а щодо інших учасників організованої ним групи триває слідство.

Про це у середу, 21 серпня, повідомили у пресслужбі ВЕБ. Зазначається, що розслідування завершено за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Детективами було також доведено факт організації заволодіння бізнесменом 3,3 млрд гривень "УКРНАФТУ" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Досудове розслідування встановило, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувалися. Далі кошти у розмірі 4 млрд гривень він легалізував.

Інтерфакс-Україна пише, що хоча БЕБ не називають ім’я підозрюваного, але справи та суми повністю збігаються з раніше оголошеними підозрами олігарху Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Ігоря Коломойського звинуватив слідство у маніпуляції, підміні фактів, а також логічних помилках та побудові звинувачення на припущеннях.