Дело на 5,3 миллиарда гривен: расследование по Коломойскому завершено, что известно

Расследование завершено по 4 статьям

Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершило расследование в отношении известного украинского олигарха, выделив материалы в отдельное уголовное производство. Стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления, а по другим участникам организованной им группы продолжается следствие.

Об этом в среду, 21 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ. Отмечается, что расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн", — говорится в сообщении.

Детективами был также доказан факт организации завладения бизнесменом 3,3 млрд гривен "УКРНЕФТЬ" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

Досудебное расследование установило, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. Далее средства в размере 4 млрд гривен он легализовал.

Интерфакс-Украина пишет, что хотя БЭБ не называют имя подозреваемого, но дела и суммы полностью совпадают с ранее объявленными подозрениями олигарху Игорю Коломойскому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Игоря Коломойского обвинил следствие в манипуляции, подмене фактов, а также логических ошибках и построении обвинения на предположениях.