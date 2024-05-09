Коломойського заарештували за "новою-старою" справою: підтримати його прийшла відома ведуча (фото, відео)

Суд підтримав бік звинувачення

Печерський районний суд Києва у четвер, 9 травня, розглядає клопотання слідчого ДСУ НП України щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ігоря Коломойського. Йому визначили запобіжний захід у справі про спробу організації вбивства 21 рік тому.

У залі суду побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, як проходило засідання. Підтримати Коломойського знову прийшла українська журналістка Наталія Мосейчук, яка на день раніше запевняла, що готова взяти олігарха на поруки.

Ігор Коломойський вже 9 місяців перебуває у СІЗО, а 8 травня йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, який стався 21 рік тому у Криму.

"При процесуальному керівництві Офісу генерального прокурора відомому бізнесмену повідомлено про підозру у скоєнні злочину, пов’язаного з організацією вбивства на замовлення (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115) КК України)", — говорили в Офісі Генпрокурора.

При цьому адвокати Коломойського нагадали, що кримінальні провадження щодо його причетності до замаху на вбивство вже неодноразово були закриті як слідчими, прокурорами, так і судом через відсутність складу кримінального злочину в його діяннях.

Наприкінці засідання суд підтримав бік обвинувачення та обрав олігарху запобіжний захід у відео утримання під вартою на 60 днів (до 07.07) без визначення розміру застави.

Детальніше про справу Ігоря Коломойського ви можете прочитати у нашому матеріалі на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокати Коломойського заперечують проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за даним епізодом.