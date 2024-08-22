Нардеп Железняк задекларував активів на 18 млн грн при тому що за час депутатства заробив лише 2 млн

Народний депутат Ярослав Железняк задекларував квартиру за 12 млн грн, машину за 1,2 млн і понад 4,5 млн грн готівки. При цьому офіційна депутатська зарплата за всі роки роботи у Верховній Раді склала трохи більше 2 млн грн.

Про це свідчить офіційна декларація Железняка за 2023 рік і декларації про доходи за 2019-2022 роки.

Всі роки роботи народним обранцем (з 2019 по 2023) Железняк отримав заробітну плату в розмірі 2,236 млн грн. В середньому 43 250 грн на місяць або трохи більше 1 тис доларів за поточним курсом.

При цьому він у 2023 році переїхав у квартиру за 11,7 млн грн, у 2022 році придбав авто Infinity за 1,2 млн грн і накопичив готівкою 96 тисяч доларів (майже 4 млн грн) і 540 тис. грн.

Сумарні активи в декларації Железняка за 2023 складають майже 18 млн грн, що в 9 разів більше ніж всі офіційна депутатська зарплата за понад 4 роки роботи в парламенті.