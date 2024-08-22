Нардеп Железняк задекларировал активов на 18 млн грн при том, что за время депутатства заработал только 2 млн

Народный депутат Ярослав Железняк задекларировал квартиру за 12 млн. грн, машину за 1,2 млн и более 4,5 млн. грн наличных. При этом официальная депутатская зарплата за все годы работы в Верховной Раде составила чуть больше 2 млн. грн.

Об этом свидетельствует официальная декларация Железняка за 2023 год и декларации о доходах за 2019-2022 годы.

Все годы работы народным избранником (с 2019 по 2023 год) Железняк получил заработную плату в размере 2,236 млн. грн. В среднем 43 250 грн в месяц или чуть больше 1 тыс. долларов по текущему курсу.

При этом он в 2023 году переехал в квартиру за 11,7 млн. грн, в 2022 году приобрел авто Infinity за 1,2 млн. грн и накопил наличными 96 тысяч долларов (около 4 млн. грн) и 540 тыс. грн.

Суммарные активы в декларации Железняка за 2023 год составляют почти 18 млн. грн, что в 9 раз больше, чем все официальная депутатская зарплата за более 4 лет работы в парламенте.