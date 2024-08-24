Кому в августе могут пересчитать субсидию: нужно ли идти в Пенсионный фонд

Часто субсидию пересчитывают автоматически

Субсидия в Украине доступна разным слоям населения — от студентов до пенсионеров, однако нужно соответствовать имущественным критериям. В некоторых случаях субсидию могут пересчитать уже после назначения.

Согласно постановлению Кабмина, перерасчет может производиться как автоматически, без обращения получателя, так и за ним. Без обращения получателя:

в случае смены тарифов,

при новом порядке исчисление обязательного взноса (разница стоимости коммунальных в пределах нормы и этой суммы и есть субсидия),

при получении дополнительной информации о доходах (не касается субсидии на покупку печного топлива)

при изменении норм жилья и расходов коммунальных услуг,

при смене исполнителя услуг (информация может быть предоставлена самостоятельно получателем субсидии).

Субсидию пересчитывают при изменении доходов домохозяйства при увеличении или уменьшении доходов вполовину. Делают это либо в марте на март-апрель, либо в августе на август-сентябрь, то есть до конца текущего периода с отоплением или без. В августе при пересчете обращают внимание на доход первого полугодия текущего года, в марте – на второе полугодие предыдущего.

Обратиться за перерасчетом самостоятельно могут не все, а только часть получателей в определенных жизненных обстоятельствах. Неработающие пенсионеры — если субсидию посчитали по доходам с зарплатой, людям, которые уточняют размер дохода и нетрудоспособным живущим самим — для субсидии на сверхурочную площадь жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на право собственности на квартиру субсидия не влияет. Этот миф все еще существует.