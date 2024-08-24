Київ святкує День Незалежності: дивитися повне відео онлайн

У 2024 році Україна святкує 33 роки незалежності

У суботу, 24 серпня, в Україні святкують День Незалежності. З цієї нагоди у Києві проходять урочисті заходи, на які приїхав і президент Польщі Анджей Дуда.

Пряму трансляцію на своїй сторінці запустив голова нашої держави Володимир Зеленський.

Під час урочистостей слово тримав Анджей Дуда, який наголосив, що Польща завжди підтримувала і буде підтримувати Україну.

"День Незалежності України — це День Незалежності всієї Європи!" — сказав він.

Нагадаємо, що в День Незалежності президент Україні підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією, який Верховна Рада України ухвалила 20 серпня. Закон набирає чинності через 30 днів, але громадам УПЦ МП надається 9 місяців на розрив зв’язків із Російською православною Церквою.

Окрім цього, у своєму урочистому зверненні до Дня Незалежності Зеленський наголосив, що наш народ завжди повертає борги й навіть із відсотками. Тому кожен, хто несе зло на нашу землю, збиратиме його плоди на своїй території. І це не помста чи зловтіха, а бумеранг для зла. Голова нашої держави назвав Росію "терористичною організацією номер один у світі", а Україну — незалежною європейською державою. Кордон з РФ — це межа між "життям і смертю", між "свободою і неволею".

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов зробив заяву на День Незалежності України.