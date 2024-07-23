Відключення будуть увесь день, але є хороші новини: графік на 24 липня

Довго без світла сидіти не доведеться

В Україні послаблюються графіки відключень світла. У середу, 24 липня, одночасно будуть застосовувати не більше двох черг.

При цьому обмеження як і раніше будуть застосовуватись протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", ― повідомляє "Укренерго".

Це означає, що більшість споживачів будуть зі світлом. Раніше у десяти областях України скасували одну чергу відключень у першій половині дня через активну роботу сонячних електростанцій (СЕС).

Зазначимо, що графіки відключень діють уночі через те, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. У темну пору року не працюють СЕС. Про це розповіли у ДТЕК.

Раніше "Телеграф" писав, чому на енергооб’єктах часто відбуваються аварії. Справа не лише в російських обстрілах. Обладнання не витримує постійних увімкнень та вимкнень, тому часто ламається.

В умовах постійних вимкнень варто потурбуватись про енергонезалежність. "Телеграф" повідомляє, які зарядні станції підійдуть для дому та навіть фронту. Вони без проблем "потягнуть" декілька годин роботи Starlink та інших приладів.