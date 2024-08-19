"Кричать про нестерпну спеку і задуху": у Москві люди застрягли на колесі огляду (відео)

У парку сталося вимкнення електрики, тож колесо зупинилося

У понеділок, 19 серпня, у Москві десяток людей застрягли на 50-метровому колесі огляду в Ізмайлівському кремлі. Інцидент зафільмували очевидці події.

Відео опублікували у російському пабліку Mash, в Telegram. Зазначається, що люди застрягли вдень, під час спеки у скляних кабінках.

"Усього на висоті залишаються 10 осіб — по два відвідувачі у п'яти кабінках. Температура всередині може досягати 40 градусів, люди кричать про нестерпну спеку і задуху", — йдеться в повідомленні.

Як пишуть у пабліку, в адміністрації Ізмайлівського кремля уточнили, що у парку сталося вимкнення електрики, тож колесо зупинилося. Поновити подачу електроенергії певний час не могли, через те, що у парку не було електрика.

Пізніше стало відомо, що подача енергії була відновлена ​​і людей спустили униз.

Ізмайлівський кремль

Кремль в Ізмайлові — культурно-розважальний комплекс, збудований у 1998-2007 роках поблизу історичної царської садиби Ізмайлово. Являє собою дерев'яні споруди, стилізовані під російську архітектуру XVI-XVII століть (неоісторізм).

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