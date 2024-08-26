Субсидия на электроэнергию: какие расходы покрывает и как зависит от тарифа

Нормативы рассчитывают согласно количеству проживающих

Субсидия в Украине предоставляется на различные жилищно-коммунальные услуги. Их нужно указывать при подаче документов.

Не весь объем потребленной услуги может покрываться субсидией. Есть определенные нормативы, в которые нужно уложиться. Все, что за их пределами, оплачивается отдельно. Для электроэнергии они зависят от способа использования ресурса.

Если электроэнергия потребляется на отопление, то норматив составляет 30 кВт/ч на 1 кв. Эта цифра умножается на корректирующий коэффициент.

Если в доме есть холодная вода, нет горячей воды и газовых нагревателей, не установлены электроплиты – 100 кВт/ч на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт /ч в месяц.

Если есть электроплиты и централизованное горячее водоснабжение — 110 кВт/ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого члена семьи, но не более 230 кВт/ч в месяц.

Если есть электроплита, но нет централизованного горячего водоснабжения — 130 кВт/ч в месяц на домохозяйство с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого члена семьи, но не более 250 кВт/ч в месяц.

В других случаях — 70 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц.

Напомним, в случае изменения тарифа сумма субсидии автоматически перечисляется относительно изменения. Для этого не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумму субсидии могут автоматически перечислить и в других случаях. Некоторым может потребоваться посетить ПФУ для определенного уточнения данных или заявления на перерасчет.